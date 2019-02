Olesen og Bjerregaard ligger i den tunge af feltet efter de første to runder af turnering i Mexico.

Amerikaneren Dustin Johnson har efter de to første runder lagt sig i spidsen for et stjernespækket felt af spillere ved golfturneringen WGC - Mexico Championship.

Johnson brugte fredag fire slag færre end banens par, og er samlet 11 slag under par.

Hans spil var så velfungerende, at han på samtlige 18 huller puttede for birdie.

Johnson er endnu ikke noteret for en bogey i turneringen, som også har dansk deltagelse.

Men både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard ser allerede ud til at have udspillet deres chancer for at blande sig i den absolutte topstrid.

Olesen er nede som nummer 56 i tre slag over par, mens Bjerregaard er nummer 68 i fem slag over par.

Der er intet cut i turneringen, der har 72 deltagere. Deriblandt Tiger Woods, som fredag rykkede 17 pladser frem i stillingen efter en runde i fem slag under par. Den amerikanske legende er seks slag efter Dustin Johnson.

Matt Kuchar - ligeledes fra USA - deler andenpladsen med Rory McIlroy i ni slag under par.

/ritzau/