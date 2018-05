Lucas Bjerregaard ligger i spidsen af PGA Championship efter en første runde i syv slag under par.

Surrey. Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard fortsatte torsdag de seneste ugers flotte takter, da han med en runde i 65 slag lagde sig i spidsen af PGA Championship på Wentworth-banen i England.

Og hovedpersonen selv er glad for at fortsætte sit gode spil på en bane, hvor han tidligere har haft det svært.

- Jeg har ikke haft meget succes her, men jeg spillede godt i dag, siger nordjyden efter torsdagens runde, der bragte ham i front - et slag foran de to sydafrikanere Dean Burmester og Darren Fichardt.

- Jeg ramte bolden godt fra tee. Jeg ramte et par løse slag til slut, men jeg formåede at komme op og i hul et par gange, og alt i alt lavede jeg ikke mange fejl, siger Lucas Bjerregaard ifølge europeantour.com.

Den 26-årige dansker har aldrig klaret cuttet på Wentworth-banen. Han mødte dog op i Surrey med en solid portion selvtillid, efter at være endt i top-ti i sine seneste to turneringer.

Ifølge Lucas Bjerregaard selv skyldtes hans succes på torsdagens runde stabilt spil fra teestedet.

- Det er vigtigt at slå den lige, og det gjorde jeg. Jeg bragte mig selv i mange gode situationer, hvor jeg kun havde et kort indspil til greenen, og det formåede jeg at udnytte, siger Lucas Bjerregaard.

- Jeg glæder mig bare over, at min form fortsætter sin opadgående kurve, som den har gjort de seneste uger, og forhåbentlig kan jeg fortsætte med nogle af de samme ting resten af ugen, tilføjer han.

Det var i det hele taget en fornem dansk førstedag i turneringen, da Lasse Jensen med fire slag under ligger på en delt syvendeplads.

Foran ham på en delt fjerdeplads ligger den nordirske golfstjerne Rory McIlroy to slag dårligere end Lucas Bjerregaard.

Thorbjørn Olesen er delt nummer 12 med to slag under, mens Jeff Winther er delt nummer 57 efter en dag i par.

PGA Championship er blandt de største golfturneringer i Europa.

/ritzau/