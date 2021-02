En ansat på holdet bag serien 'Grown-ish' er ude at fortælle, hvordan Tiger Woods var ved at ramme seriens instruktørs bil få minutter inden ulykken.

Woods boede på samme hotel som tv-holdets besætning. Her fortæller en ansat fra produktionen til amerikanske TMZ, at seriens instruktør ankom, lige da Woods var ved at forlade hotellets grund i sin SUV.

Ifølge kilden kørte Tiger Woods meget stærkt fra stedet, hvor han næsten ramte instruktørens bil. Instruktøren gik noget forbavset ind og fortalte den ansatte på produktionen, hvad han lige havde oplevet.

Tiger Woods blev ifølge kilder på hotellet beskrevet som 'ophidset' og 'utålmodig', da han i første omgang ikke kunne køre fra stedet på grund af, at hans SUV var blokeret af en anden bil, der var ved at blive tømt for bagage.

Foto: PATRICK T. FALLON

Woods kørte fra hotellet lidt før syv tirsdag morgen lokal tid, hvor han skulle nå hen til Riviera Golf Course, der lå en times kørsel fra hotellet.

Her skulle han angiveligt give en golflektion til NFL-quarterbacken Drew Brees klokken 7.30, og golfstjernen havde derfor travlt, hvis han skulle nå sin aftale.

Tiger Woods nåede aldrig frem til stedet, men endte i en soloulykke på en strækning, hvor fartgrænsen var på omkring 70 km/t, men Woods så ifølge sheriff Alex Villanueva ud til at køre 'stærkere, end man må' på strækningen.

Woods' SUV rullede rundt i ulykken, og golfstjernen måtte skæres fri fra bilen. I ulykken pådrog han sig to brud på det ene ben og en knust ankel.

Golfstjernen er nu i bedring efter flere operationer.

'Han er nu vågen og reagerer, og han er nu ved at komme sig på en hospitalsstue,' lød det fra familien i en udtalelse på Twitter.