Tiger Woods knyttede næverne, tog kasketten af og lod sig hylde.

Den 43-årige amerikanske golfstjerne skreg sin jubel ud, så ingen af de fremmødte var i tvivl om, hvad søndagens major-sejr betød for ham.

Det var et stort øjeblik i sig selv, men det var et øjeblik efter, der fik stor opmærksomhed.

For Tiger Woods' søn Charlie var med på sidelinjen, og efter at have overværet sin fars store triumf, sprang han direkte i armene på ham.

Tiger Woods og sønnen Charlie delte et rørende øjeblik efter søndagens sejr. Vis mere Tiger Woods og sønnen Charlie delte et rørende øjeblik efter søndagens sejr.

Noget der betød meget for Tiger Woods, fortalte han i et tv-interview efter kampen.

»Da bolden gik i, ved jeg ikke, hvad jeg gjorde. Jeg prøvede bare at finde Charlie. At have mine egne børn her, fuldender cirklen. Min far var her i 1997, og nu er jeg faren med to børn her,« sagde Tiger Woods efter sejren.

Hans far døde i 2006, men hans mor, Kultida, var med på sidelinjen søndag.

Og hun fik et stort kram med på vejen, efter hun havde set sin søn levere det store comeback.

»Det er så uvirkeligt at opleve det her. Min mor er her, hun var der også i 1997, og hun kunne ikke være mere glad.«

»Da jeg var her med min far, skulle han slet ikke have været med det år. Han var ved at komme sig ovenpå et hjerteanfald. Nu er jeg her med Charlie. Den omfavnelse, det var bare specielt,« sagde Tiger Woods om sekunderne efter sejren.

Tiger Woods har i den grad kæmpet de seneste år, hvor hans ryg har voldt ham store problemer og medført flere operationer - fire på blot tre år.

Det er første gang siden juni 2008, at Tiger Woods har vundet en Major-titel. Og det er første gang siden, sønnen Charlie blev født.

Woods gik fjerde og sidste runde i to slag under par og endte i samlet 13 slag under par, hvilket var et færre end landsmændene Dustin Johnson, Brooks Koepka og Xander Schauffele, der delte andenpladsen.

Selvom han har haft det hårdt, har han dog selv været opsat på at vende tilbage.

»Når jeg er helet, ser jeg frem til at komme tilbage til et normallt liv, at lege med mine børn, spille professionel golf og leve uden den smerte, jeg har kæmpet med så længe,« sagde Tiger Woods i maj 2017.

Og søndag aften dansk tid vendte han altså for alvor tilbage, da han for femte gang kunne iklæde sig den grønne jakke.