Emily Kristine Pedersen tabte omspil om sejren i LPGA-turneringen Scottish Open og slutter som delt toer.

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen var tæt på snuppe karrierens største triumf, da hun søndag var i omspil om sejren i LPGA-turneringen Scottish Open.

Den 24-årige dansker måtte dog i sidste ende tage til takke med en delt andenplads, mens Stacy Lewis fra USA kunne juble over sejren.

Emily Kristine Pedersen indledte sidste runde på en delt ottendeplads, men hun gik en runde, der indikerede at hun havde i sinde at spille med om de helt sjove placeringer.

Hun gik runden i 68 slag - tre under par - efter fire birdies og en bogey, og efter sidste hul lå hun på en delt førsteplads. Så kunne hun ellers bare vente på, at de sidste i toppen gjorde sig færdige uden at lave birdies eller bedre.

Det skete ikke, og så var Pedersen klar til omspil om sejren mod amerikanerne Stacy Lewis og Cheyenne Knight og spanieren Azahara Muñoz.

Her skulle de i første omgang dyste på et par-4-hul, og da Lewis som den eneste præsterede en birdie, var sejren placeret.

Bedst af alle på fjerde runde var faktisk en anden dansker, nemlig Nanna Koerstz Madsen. Hun brugte bare 65 slag, der svarer til seks slag under par. Dermed sluttede hun på en delt femteplads.

På dagen noterede Madsen sig for hele otte birdies, mens to bogeys trak i den anden retning.

Også Nicole Broch Larsen nåede at markere sig helt fremme tidligere i turneringen. Således hun på førstepladsen efter første runde, men siden havde hun svært ved at finde de samme takter.

Larsen sluttede på en delt 29.-plads.

I næste uge spilles majorturneringen British Open.

