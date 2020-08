Den danske golfspiller er sikkert videre til finalerunderne i årets første majorturnering, British Open.

Emily Kristine Pedersen er godt med i kampen om at vinde årets første golfmajor for kvinder, British Open.

Danskeren går ind til weekendens finalerunder på en delt fjerdeplads i et enkelt slag over par.

Pedersen gik fredagens anden runde i et slag over par på Royal Troon Golf Clubs svære bane i Skotland, hvor spillerne både torsdag og fredag har haft svært ved for alvor at komme under par.

Undervejs lavede Pedersen tre birdies, to bogeys og en dobbelt bogey på fredagens 18 huller. Danskeren har to slag op til den førende svensker, Dani Holmqvist.

Mens Emily Kristine Pedersen altså er sikkert videre til finalerunderne, må Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen pakke golftasken og tage hjem efter ikke at have klaret cuttet.

Sidstnævnte havde en skidt dag torsdag, hvor de 18 huller blev gennemført i hele ti slag over par. Fredag gik det bedre for Koerstz Madsen, som måtte bruge tre slag mere end banens par.

Det var dog ikke nok til at bringe hende over cut-grænsen. Man skulle være bedre end ti slag over par for at gå videre, og Koerstz Madsen sluttede i samlet 13 slag over par.

Nicole Broch Larsen endte i ti slag over par og missede altså lige nøjagtig cuttet.

Hun gik første runde i tre slag over par, men gik fredagens runde i syv slag over par.

