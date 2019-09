Thorbjørn Olesens retssag i London kan holde ham ude af sporten til maj, men rusten kan godt bankes af.

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesens mulighed for igen at kunne spille på European Tour og PGA Tour kan have lange udsigter.

Onsdag ved retten i London kom det frem, at såfremt Olesen ikke erkender sig skyldig undervejs i sagen om påstået voldelig og seksuelt krænkende adfærd på et fly, forventes en dom først afsagt i midten af maj 2020.

Danskeren er suspenderet af både European Tour og PGA Tour, hvor han normalt slår sine folder, og begge har meldt ud, at suspenderingen varer, så længe sagen pågår.

Det betyder, at Olesen kan ende med at være ude i mere end ni måneder, da hans seneste turnering var i slutningen af juli, dagen før flyveturen som har udløst hele sagen.

Men selv om den lange pause er generende for karrieren, så er der ikke noget fysisk eller golfteknisk, som skulle afholde ham fra at nå sit niveau igen på den anden side, mener golfeksperten Leif Nyholm.

- Rent sportsligt tror jeg ikke, det får indflydelse, at han bliver lidt rusten. Hvis man er væk i lang tid, er man enormt sulten, og så kan det godt opveje det, at man er en lille smule rusten, siger Nyholm.

Hvad sagen får at betydning mentalt, kan han ikke udtale sig om, og han har ingen anelse om, hvad European Tour eller PGA Tour gør, såfremt Olesen ender med at blive frifundet.

I så fald vil han uretmæssigt være afholdt fra at spille turneringer, og hvordan vil de to organisationer forholde sig til det?

Hvis en spiller bliver syg i en periode, kan han blive tildelt en "medical exemption", som betyder, at spilleren får lov til at spille de turneringer året efter, han grundet sygdom er gået glip af.

I sagens natur er der ikke tale om sygdom for Olesen, men det kunne være en mulighed. Men alt er gisninger på dette tidspunkt i sagen. Umiddelbart findes der ikke lignende fortilfælde.

European Tour er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser om, hvorvidt man vil fastholde suspenderingen helt frem til en potentiel afgørelse i maj.

Næste år ligger der også et OL i august, som Olesen som næstbedste dansker på verdensranglisten på nuværende tidspunkt vil være i spil til.

Dansk Golf Union ønsker ikke at kommentere Olesen-sagen. Men DGU-direktør Morten Backhausen siger, at de to spillere, som skal til OL i Tokyo, udelukkende bliver valgt ud fra placering på verdensranglisten.

Lige nu er Joachim B. Hansen Danmarks tredjebedst placerede spiller på ranglisten som nummer 229. Olesen er øjeblikkeligt nummer 69.

De to herrespillere til OL udtages 23. juni 2020, så skulle Olesen blive frifundet og få ophævet sin suspendering til maj - eller før - kan han også nå at spille nogle turneringer inden udtagelsen.

/ritzau/