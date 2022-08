Lyt til artiklen

Det var tid til at sige farvel til tv-karrieren.

Men det var bestemt ikke et let øjeblik for Nick Faldo, der siden 2006 har været golfekspert hos CBS.

Den 65-årige brite, der selv vandt seks major-turneringer som aktiv spiller, kunne ikke holde tårerne tilbage, da han skulle takke af for sidste gang.

Hans kollegaer Jim Nantz, Ian Baker-Finch og Frank Nobilo havde sagt det, de skulle. Og nu manglede de bare Nick Faldos sidste ord.

»Jeg klarede det ikke,« sagde Faldo, der måtte trække vejret en ekstra gang og lige holde en pause. Du kan se klippet af det rørende øjeblik i bunden af artiklen.

»Jeg var allerede … Et øjeblik. Fem sekunder. Jeg trækker lige vejret. Okay,« lød det fra Faldo, der lod tårerne få frit løb.

Mens han lige brugte nogle sekunder på at samle sig, fik han stor opbakning fra sine kollegaer, der roste ham og understregede, hvor heldige de har været i forhold til at have haft ham med om bord.

Herefter begyndte Nick Faldo at takke de mange mennesker, han har mødt i sin tv-karriere, og især dem, han har siddet i studiet med.

»Jeg sad på en båd i Irland. De ringede og sagde: 'Hvordan ville du have det med at sidde ved siden af Jim Nants?' Jeg faldt vitterligt af båden. Det var i 2006, og nu sidder vi her 16 år senere,« lød det blandt andet fra en taknemmelig Nick Faldo.

Jeg er enebarn. Og i en alder af 65 år har jeg fundet tre brødre. Tak,« sagde han i den rørende afsked.

Det var i midten af juni, han fortalte, at han havde valgt at stoppe sin tv-karriere, fordi han har været på farten, siden han var 18 år gammel og nu trænger til at holde mere fri.

Han er flyttet til Montana med sin kone Lindsey, og her er de i fuld gang med at renovere en gård, som de skal bo på med deres tre hunde.