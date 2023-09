Den amerikanske golfstjerne Phil Mickelson har atter måtte sande, at hans hobby for gambling er værre end som så.

Faktisk tog den til tider så meget overhånd, at han i perioder slet ikke var til stede hos sin familie. Og det vil han gøre noget ved nu.

Det fortæller han i et længere opslag på mediet X.

'Jeg kommer ikke til at spille i år, fordi jeg har overskredet grænsen for mådehold og er blevet afhængig, og det er slet ikke sjovt,' skriver han.

Ifølge Phil Mickelson var de tabte penge aldrig det alt overskyggende problem. Det var derimod hans manglende tilstedeværelse, der forårsagede den største skade.

Gennem sin afhængig har den amerikanske golfstjerne ofte fået at vide fra sine familiemedlemmer: 'Du er her, men du er ikke sammen med os'.

'Det har påvirket dem, jeg holder af, på måder, som jeg ikke var klar over eller kunne forstå fuldt ud,' skriver han og fortsætter:

'Det er, som om der er en orkan udenfor, og jeg er isoleret i et beskyttelsesrum uden at vide, hvad der sker. Da jeg kom ud, var der så mange skader at rydde op efter, at jeg bare havde lyst til at gå ind igen og slippe for at beskæftige mig med det.'

Den professionelle gambler Billy Walters kom i august med en vild påstand om den amerikanske stjerne.

I sin bog fortæller Billy Walters, at han og Mickelson indgik i et gamblingsamarbejde fra 2006 til 2014, og i den periode skulle Mickelson have lavet 3.153 bets og tabt penge for 100 millioner dollar, svarende til 680 millioner danske kroner.

Phil Mickelson erkender i sit opslag, at han forvekslede sine katalysatorer med venner, da han først havde krydset grænsen til afhængighed.

Og selvom han har et oprydningsarbejde over for sine nærmeste, var der altid én person, der stod klar til at gribe Mickelson i selv de mørkeste perioder. Hans hustru Amy.

'Hun har elsket mig og støttet mig gennem mine mørkeste og sværeste tider. Jeg kunne ikke være kommet igennem det her uden hende. Jeg er så taknemmelig for hendes styrke til at hjælpe os med at komme igennem de mange udfordringer, jeg har skabt for os. På grund af hendes kærlighed, støtte og engagement er jeg tilbage på sporet af at være den person, jeg ønsker at være.'

Mickelson afslutter sit opslag med at fortælle, at han gennem mange år har fået professionel hjælp.