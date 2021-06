Tiger Woods var involveret i et voldsomt trafikuheld tidligere på året, da han kørte galt i det vestlige USA.

Det kostede den amerikanske golfstjerne alvorlige skader på det ene ben, og flere mente, at karrieren var i overhængende fare.

Det behøver dog ikke at være tilfældet. 45-årige Tiger Woods blev mandag set i Los Angeles, hvor han viste positive tegn. Golfspilleren bevæger sig nemlig godt, selv om han stadig bruger krykker.

Tiger Woods blev mandag set i Los Angeles, hvor han viste positive tegn.

45-årige Tiger Woods.

Det vides ikke, hvorfor Tiger Woods var i Los Angeles, men der spekuleres i, at han skulle til undersøgelse med sit ben. Intet er dog bekræftet på nuværende tidspunkt.

Mediet Golf Digest skrev tidligere på måneden, at det var uklart, om Woods behøvede yderligere behandling af benet.

Hovedpersonen selv har været meget tavs siden ulykken, og han har senest afvist at fungere som ekspert og kommentator ved US Open, der begynder inden længe. Derfor er det meget få personer, der ved, hvordan Tiger Woods helt præcis har det.

Golfstjernens uheld var en solo-bilulykke, og han skal være glad for, at han kørte i en af de nyeste biler. Hvis sikkerheden ikke havde været i ypperste klasse, kunne han have mistet livet.