Det kører ikke ligefrem for golfstjernen Angel Cabrera.

Den 51-årige argentiner blev efter sigende blevet anholdt i Rio de Janeiro, Brasilien, torsdag efter en stor international menneskejagt, som har stået på i flere dage.

Det skriver det amerikanske medie ESPN.

Ifølge mediet var Angel Cabrera, der har vundet flere majortitler i karrieren, eftersøgt for blandt andet at have truet tidligere partnere på livet samt en lang række andre kriminelle sager, der inkluderer overfald, tyveri, ulovlig intimidering og manglende respekt for myndighederne.

51-årige Angel Cabrera er blevet arresteret. Foto: PHIL NOBLE

Flere argentinske medier skrev tidligere i januar, at Cabreras ekskone Silva Rivadero havde indgivet to anklager mod golfspilleren.

Samtidig forlød det også, at Cabreras tidligere kæreste Cecilia Torres ligeledes hævdede at være blevet slået, truet og forsøgt kørt over af golfstjernen i 2016.

Den argentinske superstjerne blev angiveligt arresteret af føderale politifolk i Brasilien, som nu har tænkt sig at udlevere ham til hjemlandet, hvor han står over for de mange anklager.

Flere argentinske medier skriver videre, at Angel Cabrera blev efterlyst af Interpol, da han modsatte sig en arrestordre i USA og flygtede sydpå tidligere på måneden.

Anholdelsen skulle være fundet sted i et overklassesområde i den brasilianske millionby.

Angel Cabrera er bedst kendt for at have vundet US Open i 2007 og US Masters i 2009, som må siges at være karrieren største triumfer.