Lucas Bjerregaard indleder PGA-turnering med runde i tre slag under par. Sebastian Cappelen kom rundt i par.

Golfspilleren Lucas Bjerregaard er tre slag under par efter første runde af PGA-turneringen Rocket Mortgage Classic i Detroit.

Det rækker til en delt 46.-plads ifølge pgatour.com. Landsmanden Sebastian Cappelen gik runden i par og ligger i den tunge ende af feltet ifølge pgatour.com.

Lucas Bjerregaard indledte runden fra hul 10 og var et slag over par efter de første ni huller efter to bogeys og en birdie.

På de afsluttende ni huller gik det betydeligt bedre. Den 28-årige dansker lavede to birdies samt en eagle, mens han klarede de øvrige seks huller i par.

Sebastian Cappelen spillede en mere ujævn runde, hvor især hul 18 satte ham tilbage med en tredobbelt bogey. Desuden havde han yderligere to bogeys samt fem birdies på scorekortet. Cappelen er på en delt 111.-plads.

I sidste uge formåede de to danskere ikke at klare cuttet i Travelers Championship i Connecticut.

Tre amerikanske spillere, Doc Redman, Scott Stallings og Kevin Kisner, deler førstepladsen i syv slag under par.

/ritzau/