En eagle på et af de sidste huller gjorde forskellen, da Collin Morikawa sikrede sig sin første major-sejr.

Den amerikanske golfspiller Collin Morikawa lagde alle verdensstjernerne bag sig, da han søndag sluttede øverst i PGA Championship.

Det skete efter en afsluttende runde i seks slag under par. Samlet sluttede han i 13 slag under par. Det var to slag bedre end Dustin Johnson fra USA, der startede dagen på førstepladsen, samt den engelske veteran Paul Casey.

Det er den 23-årige Morikawas første sejr i en majorturnering.

- Det er utroligt, det har været et livslangt mål, sagde Morikawa efter at have modtaget trofæet.

- At gøre det her i San Francisco, som næsten er mit andet hjem, er ret specielt, tilføjede han.

Kampen om førstepladsen var tæt dagen igennem, hvor flere spillere skiftedes til at ligge øverst eller deles om føringen.

Morikawa kom alene i spidsen med et enkelt slag, da han på hul 14 fra næsten 20 meters afstand sendte bolden direkte i hul for en birdie.

Det afgørende øjeblik for den unge spiller fra Californien indtraf på 16. hul. Fra teestedet slog Morikawa bolden direkte på green og puttede den derefter i hullet til en eagle - to slag under par.

De to seneste års vinder af PGA Championship, Brooks Koepka, sluttede på en delt 29.-plads, mens golflegenden Tiger Woods måtte tage til takke med en delt 37.-plads.

Mens Woods ikke på noget tidspunkt blandede sig i topstriden, var Koepka på en delt fjerdeplads inden finalerunden. Men den spillede han dårligere end nogen af de tre foregående runder med en score på 74 slag. Fire over par.

PGA Championship rangerer som en af de fire største turneringer i sæsonen sammen med US Open, Masters og British Open.

Collin Morikawa slutter sig med sejren til Jack Nicklaus, Tiger Woods og Rory McIlroy, som er de eneste spillere siden Anden Verdenskrig, der har vundet PGA Championship i en alder af 23 eller yngre.

/ritzau/Reuters