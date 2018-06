Den amerikanske golfspiller Dustin Johnson må dele førstepladsen med tre landsmænd før sidste runde i US Open.

Southampton. Den prestigefyldte golfturnering US Open tog en uventet drejning lørdag, da verdensranglistens nummer et satte sin ellers solide føring over styr.

Dustin Johnson gik runden med syv slag over par, da han lavede hele seks bogeys og en dobbelt bogey og kun en enkelt birdie.

Dermed må han inden søndagens sidste runde dele førstepladsen med Tony Finau og Daniel Berger, der begge gik tredje runde med fire slag under par, og Brooks Koepka, der gik runden to slag over.

De fire amerikanere på den delte førsteplads ligger alle på 213 slag samlet for de tre runder. Det er samlet tre slag over par på den svære bane på Shinnecock Hills.

Efter de to indledende runder lå Johnson ellers solidt foran sine forfølgere med fire slag under par.

Turneringens eneste dansker, Thorbjørn Olesen, klarede ikke cuttet fredag og var dermed ude af turneringen inden de sidste to runder lørdag og søndag.

Danskeren fik en dårlig start på US Open med en første runde på seks slag over par. Trods en brav indsats endte danskeren andendagen med præcis ét slag for meget til at gå videre.

Heller ikke den falmende superstjerne Tiger Woods, nordirske Rory McIlroy eller amerikanske Jordan Spieth klarede cuttet til weekendens finalerunder.

Den 118. udgave af US Open afgøres i Shinnecock Hills Golf Club i New York søndag, hvor spillerne går ud på fjerde og sidste runde.

/ritzau/