Hverken Lucas Bjerregaard eller Sebastian Cappelen klarede cuttet i PGA-turneringen Rocket Mortgage Classic.

Både Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen er ude af PGA-turneringen Rocket Mortgage Classic i Detroit, USA.

Sent fredag aften dansk tid missede de begge cuttet efter en anden runde i henholdsvis fire og et slag over par.

Det placerer dem på en delt 133.-plads ifølge pgatour.com, og det var langt fra nok til at klare cuttet til finalerunden på fem slag under par.

Lucas Bjerregaard fik ellers en fin start på fredagens anden runde med to birdies på de første tre huller, men en bogey på hul 5 og et par double bogeys på hul 7 og 9 sendte ham altså tre slag over par efter de første ni huller.

På de sidste ni huller lavede den 28-årige dansker en birdie og to bogeys, mens han klarede de resterende seks huller i par.

Sebastian Cappelen spillede en lidt mere jævn anden runde med to birdies og tre bogeys.

I sidste uge formåede de to danskere heller ikke at klare cuttet i Travelers Championship i Connecticut.

PGA-turneringen Rocket Mortgage Classic føres lige nu af de to amerikanske spillere Chris Kirk og Webb Simpson, der begge er 12 slag under par.

/ritzau/