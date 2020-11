Da Jon Rahm tirsdag fyldte 26 år, formåede han i den grad at fejre det med manér på golfbanen.

For verdensranglistens nummer to leverede et slag, der lige nu bliver delt flittigt på de sociale medier. Og med god grund.

Ved træningsrunden inden Masters 2020 lavede han et hole-in-one på det berømte hul 16. Men det er måden, det skete på, der har fået massiv opmærksomhed.

Jon Rahm slog nemlig den lille hvide bold direkte ud i vandet, og her slog den smut flere gange. Derefter landede den ved greenen, og så trillede den ellers videre og røg i hullet.

Noget, der bestemt ikke sker hver dag, og det fik da også spanieren til at hæve armene i ren begejstring. Hele klippet kan ses i toppen af artiklen.

De andre der overværede det jublede også af ren begejstring, og John Rahm gik da også straks hen for at se øjeblikket, som nogen havde fanget på en smartphone.

The Masters har delt det vilde øjeblik på Twitter, og opslaget er blevet delt over 16.000 gange i skrivende stund.

Det har desuden fået over 38.000 'likes' og over 1.200 kommentarer.