Det er ikke gået den danske golfspiller Søren Kjeldsens næse forbi, at hans European Tour-kollega Thorbjørn Olesen er havnet i problemer efter han i forbindelse med en flyrejse mellem USA og England først blev anholdt og sidenhen tiltalt for vold og sex-overgreb.

»Når jeg ser avisoverskifterne er det klart, at jeg bliver overrasket. Men det er der vel ikke noget specielt i. For hvem ville ikke blive overrasket over at se en historie som denne?« siger Søren Kjeldsen og understreger, at han ikke kender til sagen overhovedet udover medieomtalen.

Han fortæller, at han ikke har været i kontakt med Thorbjørn Olesen siden historien første gang blev fortalt i engelske medier for en uge siden.

»Jeg ved jo intet om, hvad der er foregået, og så længe det er tilfældet, synes jeg, man skal være varsom med at sige noget,« lyder det fra Søren Kjeldsen.

Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen giver hinanden et kram efter World Cup-sejren i december 2016. Foto: PAUL CROCK Vis mere Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen giver hinanden et kram efter World Cup-sejren i december 2016. Foto: PAUL CROCK

Han lægger ikke skjul på, at han altid har haft et godt forhold til Thorbjørn Olesen, som European Tour-organisationen i går valgte at suspendere fra al konkurrenceaktivitet, mens sagen kører i det britiske retssystem.

»Min relation til Thorbjørn har været rigtig god, og vi kom endnu tættere på hinanden, da vi vandt World Cup'en (i 2016 i Australien, red.). Den turneringssejr er noget af det bedste, jeg har oplevet i min golfkarriere,« siger Søren Kjeldsen.

Sammen med Thorbjørn Olesen repræsenterede han Danmark ved OL 2016 i Rio de Janeiro.

»Min ambition går i retning af, at jeg også kommer med til OL næste år. Det var fedt at være med i Rio. Der var turneringsmæssigt her nogle småting, der godt kan forbedres, men jeg er sikker på, at det i Tokyo bliver endnu bedre,« siger Søren Kjeldsen.

Søren Kjeldsen repræsenterede Danmark i golfturneringen ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Søren Kjeldsen repræsenterede Danmark i golfturneringen ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Danmark kan i Japans hovedstad næste år i juli stille med sine to bedst-placerede spillere på verdensranglisten, hvor Søren Kjeldsen netop nu ligger nummer 315.

»Jeg hænger mig ikke så meget over placeringen, og tror på min OL-mulighed. Min træning går sindsygt godt og henover sommeren er flere ting i mit spil faldet på plads. I årets første måneder har jeg ikke spillet så meget, men jeg tror det bliver et super efterår, hvor jeg optimerer min turneringsaktivitet,« siger Søren Kjeldsen.

I sidste sæson var han en kort periode plaget af rygproblemer.

»Ryggen har det heldigvis super igen, og jeg kan træne det jeg gerne vil. Så der er alle mulige grunde til, at det kommer til at gå mig godt,« siger Søren Kjeldsen.

Han fyldte i maj 44 år, og har fortsat planer om at spille med på European Touren, hvor han de kommende to uger stiller op ved turneringer i Prag og Göteborg.