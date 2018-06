Emily Pedersen glider ud af topstriden i US Open i golf, mens dårligt vejr afbrød Nicole Broch Larsens runde.

København. Emily Kristine Pedersen er sandsynligvis den eneste tilbageværende danske spiller, når majorturneringen i golf US Open i weekenden skal afgøres.

Efter en godkendt start torsdag med en score to slag under banens par, var fredagens runde mere middelmådig med 75 slag. Dermed falder danskeren tilbage fra en syvendeplads til en delt 28.-plads. Samlet er hun et slag over par.

Placeringen kan ændre sig, fordi halvdelen af feltet ikke nåede at spille alle 18 huller på grund af dårligt vejr. Det gik blandt andet ud over Nicole Broch Larsen, som allerede efter sine fire første huller blev kaldt tilbage til klubhuset.

Nicole Broch Larsen er sammenlagt syv slag over par. Cuttet er foreløbigt sat til fire slag over par, så danskeren skal oppe sig, når hun lørdag færdiggør anden runde.

Turneringen føres af Sarah Jane Smith fra Australien, der med 67 slag gentog sin score fra første runde og samlet er ti slag under par. Det er fire slag bedre end de nærmeste forfølgere.

Den svenske amatørspiller Linn Grant blander sig i topstriden med tre slag under par. Det rækker til en delt fjerdeplads.

