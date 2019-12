Alt var kørt i stilling til en triumf, men en dobbeltbogey på sidste hul kostede Nanna Koerstz Madsen sejren.

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen missede søndag karrierens anden sejr på Ladies European Tour.

Den 25-årige dansker førte turneringen Open de España Femenino før 18. og sidste hul med et enkelt slag ned til hollænderen Anne van Dam. Alligevel gik det galt.

Koerstz Madsen sluttede af med en dobbeltbogey, og dermed endte det hele i en hollandsk triumf.

Nordsjællænderen havde ellers lagt alt til rette for sig selv på en søndag, hvor spillet flere gange drillede hende.

Trods dobbeltbogeys på hul 3 og hul 13, der betød, at en stabilt spillende Anne van Dam kom på omgangshøjde, så holdt Koerstz Madsen i første omgang nerverne i ro.

På hul 17 leverede danskeren en birdie, som satte den hollandske konkurrent under maksimalt pres før det afgørende par-4-hul.

Her gik det dog endnu en gang galt for Nanna Koerstz Madsen, der brugte seks slag på at få bolden i hul. Blot ved at spille til par kunne Anne van Dam sikre sig sejren for andet år i træk.

Danskeren endte i stedet på en delt andenplads sammen med Aditi Ashok fra Indien.

Koerstz Madsen er dermed fortsat blot noteret for en enkelt sejr på Ladies European Tour. Den kom i 2016, da hun vandt turneringen Tipsport Golf Masters i Tjekkiet.

/ritzau/