Sebastian Cappelen gik fredag endnu en god runde i PGA Tour-turneringen i Den Dominikanske Republik.

Sebastian Cappelen har bud efter en flot placering på PGA Touren.

Danskeren gik fredag anden runde i turneringen med det mundrette navn Corales Puntacana Resort & Club Championship i tre slag under par.

Det bringer Cappelen ned på samlet seks slag under par efter også at have gået en god første runde torsdag i tre slag under par.

Danskeren var placeret på en delt niendeplads, da han gik i klubhuset fredag efter de 18 huller i Den Dominikanske Republik.

Adskillige spillere manglede dog at færdiggøre deres runde, så Cappelens placering kan sagtens nå at ændre sig. Men der skal en mindre sensation til, hvis ikke han skal klare cuttet til weekendens finalerunder.

Cappelen var på vej mod et endnu bedre resultat fredag, inden en dobbelt bogey på 18. og sidste hul spolerede runden en smule.

Det var tidligere også blevet til en dobbelt bogey på niende hul og en bogey på andet, men hele otte birdies sørgede altså for en generelt god dag på grønsværen.

Sebastian Cappelen er den eneste dansker, der deltager i turneringen.

Normalt huserer golfsportens største stjerner på PGA Touren, men de deltager ikke i Corales Puntacana Resort & Club Championship.

