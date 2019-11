Golfspilleren Joachim B. Hansen gik for tredje dag i træk en runde i Tyrkiet i fire slag under banens par.

Golfspilleren Joachim B. Hansen slap stabilt fra de første to runder i European Tour-turneringen Turkish Airlines Open torsdag og fredag.

Lørdag fortsatte han bedriften, da han for tredje dag i træk gik i fire slag under banens par på 72 slag.

Dermed avancerede Joachim B. Hansen lidt i stillingen og spillede sig på en delt tiendeplads.

Danskeren må ærgre sig over tre bogeys lørdag, da han også leverede syv birdies og altså endte i 68 slag.

Den 29-årige dansker er dermed seks slag efter østrigeren Matthias Schwab, der er i front med 18 slag under par, mens der er tre slag op til den delte andenplads inden søndagens sidste runde.

Her ligger fem spillere efter Schwab.

For Lucas Bjerregaard, der er turneringens anden dansker, ser det helt anderledes ud. Bjerregaard gik lørdagens runde i fire slag over par og er samlet seks slag over i den tunge ende af stillingen.

Turkish Airlines Open er blevet afholdt siden 2013, og Thorbjørn Olesen har som den eneste dansker vundet turneringen med sin triumf i 2016.

