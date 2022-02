De er blot 20 år, men de er allerede på vej til at blive verdensstjerner.

For de danske tvillingebrødre Nicolai og Rasmus Højgaard har kurs direkte mod toppen af golfverdenen.

Efter førstnævntes søndagstriumf i De Forenede Arabiske Emirater er de to unge stjerneskud nemlig for alvor ved at slå sig ind i danskernes bevidsthed.

»De kvaliteter, de har, gør, at de kan komme i top-10 i verden, og så skal vi huske på, at de kun er 20 år. Hvis du ringer til mig igen om fem år, så er jeg sikker på, de ligger i toppen,« siger Anders Sigdal, der er kommentator på GOLF TV, til B.T.

Nicolai Højgaard vandt søndag DP World Tour-turneringen Ras al Khaimah Championship. Foto: Andrew Medichini Vis mere Nicolai Højgaard vandt søndag DP World Tour-turneringen Ras al Khaimah Championship. Foto: Andrew Medichini

Han har fulgt brødrenes massive udvikling de seneste år, og han er derfor heller ikke i tvivl.

Potentialet er enormt.

Men inden det hele ender i stjernestøv og store pengepræmier, spoler vi lige tiden tilbage til 2008.

Her er tvillingeparret netop trådt ind på Gyttegård Golfklub tæt på hjembyen Billund. Brødrenes mor arbejder i golfklubben, og her er de to syvårige drenge med på arbejde om eftermiddagen.

»De var jo stort set med hver dag. De trænede og trænede hele tiden, og allerede dengang kunne man se, at det var to multitalenter. De kunne lige så godt have fået succes med en anden sportsgren,« siger Hans Bennetzen, der er formand i Gyttegård Golfklub, til B.T.

I flere år var den midtjyske golfklub nærmest som et andet hjem for dem, og da de tog hul på de første teenageår, konkurrerede de allerede mod de voksne spillere på førsteholdet.

»Det var voldsomt tidligt, de var på det niveau. Vi kunne hurtigt se, at de var nogle helt usædvanlige talenter, så vi lavede et projekt, hvor der blev skudt nogle penge i fra nogle investorer, så de kunne komme ud i verden og spille,« siger Hans Bennetzen og tilføjer:

»Vi satte en målsætning, der lød, at de skulle på Europa-touren, inden de blev 21 år. Det var et helt unikt projekt for dem i den alder.«

Rasmus Højgaard under DP World Tour-turneringen Ras al Khaimah. Foto: Christian Petersen Vis mere Rasmus Højgaard under DP World Tour-turneringen Ras al Khaimah. Foto: Christian Petersen

Målsætningen blev hurtigt indfriet, og nogle år senere er de to danskere nu nogle af golfsportens allerstørste talenter.

Og det er der en helt særlig årsag til, mener Anders Sigdal.

»De tør at tage nogle chancer, og det er det, der gør dem gode. Lige pludselig er de der bare, og så kan de vende det hele på hovedet,« forklarer han og fortsætter:

»De virker nærmest ligeglade – og det er ment positivt. Uanset om de er pressede til det yderste, så ryster de ikke i bukserne. Det er virkelig imponerende.«

Det lyder næsten som to kommende superstjerner?

»De er på vej til at blive superstjerner, og de skal nok nå toppen en dag. Det er de simpelthen for gode til ikke at gøre. Og så endda i en sport, hvor det er så svært at blive de bedste. Thomas Bjørn har engang ligget nummer 10 på verdensranglisten i blot én uge. Bare for lige at sætte sværhedsgraden lidt i perspektiv.«

Hvem af dem er egentlig bedst?

»Altså … nogle mener, Nicolai har et større talent, men Rasmus var den første af de to til at vinde én af de store titler. De har faktisk engang selv sagt, at det til tider kunne være svært at gå op og ned ad hinanden, hvis den ene pludselig vandt noget stort og blev inviteret til store turneringer uden den anden.«

De to brødre fejrer Nicolai Højgaards sejr ved Italian Open i 2021. Foto: Andrew Medichini Vis mere De to brødre fejrer Nicolai Højgaards sejr ved Italian Open i 2021. Foto: Andrew Medichini

Invitationerne til de helt store turneringer ligger da også oftere i indbakken hos de to brødre, og det har pludselig gjort det muligt for tvillingeparret at øjne store millionpræmier.

Senest røg der eksempelvis over to millioner kroner ind på Nicolai Højgaards konto efter søndagens sejr ved DP World Tour-turneringen Ras al Khaimah Championship.

Men berømmelsen og pengene har dog ikke påvirket de to unge guldfugle.

Langtfra endda.

»De har benene solidt plantet i den jyske muld. Også selv om de er så meget på tv, giver interviews og får en masse opmærksomhed. Det har slet ikke steget dem til hovedet. De er stadig bare Nicolai og Rasmus, som de altid har været,« siger Hans Bennetzen, der snakker med brødrene i ny og næ.

Tvillingerne besøger nemlig ofte Gyttegård Golfklub, når de er hjemme i Danmark:

»De er stadig glade for at besøge os, og de har slet ikke forandret sig. De træner blandt andet med førsteholdet her i klubben en gang imellem.«

Nicolai Højgaards seneste turneringssejr betyder, at han netop er rykket frem som nummer 67 på verdensranglisten. Det er danskerens hidtil højeste placering i karrieren.

Tvillingebroren, Rasmus, ligger i skrivende stund nummer 108. Hans højeste placering er fra 2020, hvor han var oppe som nummer 63 i verden.