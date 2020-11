De er to af Danmarks lovende stjerner. Og det har andre for længst også fået øjnene op for.

Onsdag blev det offentliggjort, at Rasmus Højgaard, der to gange har vundet European Tour og tvillingebroren Nicolai Højgaard har fået ny sponsor.

Det er Scan Global Logistics, der nu vil poste penge i de danske golfprofiler.

»Jeg er virkelig glad for, at Scan Global Logistics er kommet med ombord og vil samarbejde med mig tidligt i min karriere,« siger Rasmus Højgaard, der næste gang skal spille turnering i Dubai i pressemeddelelsen.

»Som professionelle golfspillere rejser vi verden rundt, og vi ved hvor svært det kan være at få specifikke produkter til bestemte dele af kloden. Logistics får det til at gå op i en højere enhed og får det besværlige til at se let ud,« siger Rasmus Højgaard, der ligger nummer 77 på verdensranglisten.

Også Nicolai Højgaard, der officielt blev professionel sidste år, hylder aftalen.

»Det er en ære at repræsentere et firma som Scan Global Logistics, som er de førende på markedet indenfor deres felt i de nordiske lande, og der er dyb respekt for dem verden over,« siger Nicolai Højgaard, der sidste år blev nummer to til KLM Open 2019 og var placeret som nummer fem på World Amateur Golf Ranking.

Aftalen med de to danske golfprofiler 'er den største, Scan Global Logistics har lavet nogensinde', oplyser selskabet.

»Vi er meget glade for at kunne præsentere dette partnerskab med to af de mest talentfulde sportsfolk i Danmark. De er begge meget vedholdende og ambitiøse, for ikke at nævne deres ambition om at blive de bedste,« lyder det fra virksomheden, der også har lagt vægt på tvillingernes personlighed.

»De er begge ydmyg, respektfulde og arbejder hårdt, hvilket er de fundamentale værdier i vores daglige arbejde,« siger Mads Drejer, der er COO i virksomheden.

Også den danske rigmand Anders Holch Povlsen er en af dem, der har valgt at investere i de to golfbrødre.

