I to år har Rasmus og Nicolai Højgaard ejet to selskaber med Anders Holch Povlsen.

Men det er slut nu, for det går så godt for de danske golfprofiler, at de har købt Bestseller-milliardæren ud. Det skriver Finans.

»Heldigvis er det for både Nicolai og Rasmus gået så godt sportsligt, at de ikke længere har brug for en ekstern medejer. Derfor har de i overensstemmelse med de oprindeligt indgående aftaler tilbagekøbt anparter,« siger Lise Kaae, der er administrerende direktør i Heartland-koncernen.

Det var i starten af 2019, samarbejdet startede, da Anders Holch Povlsen, som lige nu er Danmarks rigeste mand, sammen med golftvillingerne begyndte at drive de to virksomheder.

Rasmus Højgaard. Foto: Gregory Shamus Vis mere Rasmus Højgaard. Foto: Gregory Shamus

Formålet var at investere i golfsportsaktiviteter, men fordi Rasmus og Nicolai Højgaard nu har købt ham ud, får han ikke længere del af deres indtægter.

Udover at Anders Holch Povlsen, der er god for næsten 57 milliarder kroner, er købt ud, er hans direktør i de to selskaber med tvillingerne også stoppet.

Direktør-stillingen bliver nu i stedet besat af en anden fra Højgaard-familien, nemlig Rasmus og Nicolai Højgaards far, Ole Højgaard.

De to golftvillinger markerede sig for alvor i 2020, hvor de også kunne præsentere ny sponsor i form af Scan Global Logistics.

»Som professionelle golfspillere rejser vi verden rundt, og vi ved, hvor svært det kan være at få specifikke produkter til bestemte dele af kloden. Logistics får det til at gå op i en højere enhed og får det besværlige til at se let ud,« sagde Rasmus Højgaard i den forbindelse om aftalen, som er den største, Scan Global Logistics har lavet.

Rasmus Højgaard, der i sin karriere har vundet to European Tours, ligger i skrivende stund nummer 87 på verdensranglisten, mens Nicolai Højgaard ligger nummer 527.