Både Benjamin Poke og Jeff Winther ligger godt til inden fjerde og sidste runde af Qatar Masters.

Det flotte danske spil fortsætter ved golfturneringen Qatar Masters.

Lørdag blev tredje runde afviklet, og da alle havde været banen rundt og var tilbage i klubhuset, var to danskere placeret i top-4 i European Tour-turneringen.

Både Jeff Winther og Benjamin Poke er således en del af det helt sjove selskab inden fjerde og sidste runde søndag.

Jeff Winther er bedst og placeret på en delt andenplads i samlet 13 slag under par. Han gik lørdagens 18 huller i seks slag under par.

Benjamin Poke var på vej mod samme placering, inden en bogey på sidste hul gav en smule malurt i bægeret. Han gik tredje runde i fem slag under par og er samlet 12 slag under alene på fjerdepladsen.

Spanske Jorge Campillo ligger øverst i samlet 14 slag under par.

Nicolai Højgaard gik sammen med Poke og Winther ind til tredje runde på en delt ottendeplads. Men den 18-årige golfkomet måtte bruge to slag mere end banens par lørdag og ligger nu på delt 28.-plads i samlet fem slag under par.

Bedre gik det for Søren Kjeldsen, der lige klarede cuttet fredag. Nordjyden er fire slag under par på en delt 39.-plads efter en runde i tre slag under par.

Qatar Masters er blevet spillet siden 2008. I 2011 vandt Thomas Bjørn turneringen, mens Thorbjørn Olesen i 2016 sluttede på en delt andenplads.

/ritzau/