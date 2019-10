Lucas Bjerregaard startede skidt og sluttede stærkt i PGA-turnering i Houston, som blev vundet af amerikaner.

Både Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen sluttede langt nede i feltet i PGA-turneringen Houston Open, som blev færdigspillet natten til mandag dansk tid.

Amerikaneren Lanto Griffin sikrede sig med en samlet score i 14 slag sin første sejr på PGA-touren.

Lucas Bjerregaard indledte søndagens runde på en delt 29.-plads, men efter en runde i par drattede han 16 pladser tilbage til en slutplacering som nummer 45 i samlet tre slag under par.

Bjerregaard var fire slag over par efter de første ni huller, hvor hul seks især drillede danskeren, som blev noteret for en tredobbelt bogey. På de afsluttende ni huller tog han revanche med birdies til en runde i 72 slag.

Sebastian Cappelen brugte et slag mere og sluttede på en delt 66.-plads i samlet to slag over par.

/ritzau/