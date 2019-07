Lucas Bjerregaard og Jeff Winther gik første runde i fem slag under i European Tour-turneringen i Skotland.

De danske golfspillere Jeff Winther og Lucas Bjerregaard fik en fin start, da de torsdag gik første runde af European Tour-turneringen Scottish Open i North Berwick i Skotland.

De to danskere gik runden i fem slag under par. Det rækker til en delt 18.-plads i turneringen, der slutter søndag.

Både Winther og Bjerregaard fik deres resultater, efter at de undervejs præsterede fem birdies og gik resten af hullerne i par.

Foruden de to er også Søren Kjeldsen, Joachim B. Hansen og Thomas Bjørn med i turneringen.

Bjørn var den dårligste af de fem danskere og gik runden i to slag over par og ligger på en delt 139.-plads.

Joachim B. Hansen er delt nummer 119, efter at han gik runden i par, mens Søren Kjeldsen gik første runde i et slag under par og er delt nummer 93.

Turneringen føres af fire spillere, der alle gik første runde i otte slag under par. Det er Romain Wattel, Nino Bertasio, Matt Kuchar og Edoardo Molinari.

/ritzau/