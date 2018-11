Både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard har svært ved at finde det gode spil ved World Tour Championship.

Anden runde af sæsonfinalen på European Tour, World Tour Championship, var noget af en rutsjebanetur for den danske golfspiller Lucas Bjerregaard.

Nordjyden gik de 18 huller i Dubai i et enkelt slag under par i en runde, der bød på en eagle, fem birdies, to bogeys og to dobbelt bogeys.

Thorbjørn Olesen måtte gå i klubhuset efter en runde i ét slag over par efter fire birdies, tre bogeys og en dobbelt bogey på 18. og sidste hul.

27-årige Bjerregaard startede godt fredag og lavede to birdies på de første fire huller. På sjette hul kom den første dobbelt bogey, der dog blev fulgt op af endnu en birdie.

På 11. hul lavede danskeren en eagle, men Bjerregaard kunne ikke følge op på det gode spil og lavede en dobbelt bogey på næste hul.

Herefter blev udsvingene i danskerens spil mindre.

Selv om fredag bød på op- og nedture, blev det til en smule oprejsning for Bjerregaard, der gik første runde torsdag i fire slag over par, hvilket placerede ham nederst på scoringstavlen på en delt 59.-plads.

Med fredagens resultat kravler danskeren op på en foreløbig 52.-plads i tre slag over par. Det kan dog sagtens ændre sig, da mange spillere stadig mangler at færdiggøre fredagens runde.

Thorbjørn Olesen falder efter anden runde foreløbig 13 pladser ned på førertavlen til en delt 41.-plads. Det kan også nå at ændre sig.

Danskeren, der tidligere på efteråret var en del af Europas Ryder Cup-hold, lå længe til at kunne slutte fredag i et slag under par, inden han for anden dag i træk lavede en dobbelt bogey på 18. hul.

Da der kun er 60 deltagere ved World Tour Championship, er der ikke noget cut efter anden runde. Både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard er derfor sikre på også at skulle i aktion i weekenden.

/ritzau/