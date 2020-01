Golfspillerne Jeff Winther og Søren Kjeldsen gik fjerde runde i Dubai Desert Classic i to slag over par.

Fjerde og sidste runde af golfturneringen Dubai Desert Classic gik formentlig langtfra, som Søren Kjeldsen og Jeff Winther havde håbet.

De to danskere gik ind til runden placeret på henholdsvis en delt 10.- og 13.-plads efter at have været bedst af alle lørdag, men sluttede begge på en delt 37.-plads.

Det skyldes en skidt dag søndag, hvor Kjeldsen gik de 18 huller i otte slag over par, mens Winther blot var et enkelt slag bedre.

Søren Kjeldsen lavede hele otte bogeys og en dobbelt bogey, ligesom det blev til to birdies.

Jeff Winther lavede seks bogeys, en dobbelt bogey og en birdie.

Niklas Nørgaard Møller og Joachim B. Hansen var med i weekendens finalerunder og sluttede begge på en delt 58.-plads.

Benjamin Poke, Rasmus Højgaard og Thomas Bjørn stillede også op i turneringen. De to førstnævnte klarede ikke cuttet fredag, mens Bjørn trak sig efter tre huller på første runde.

Australske Lucas Herbert tog sejren i European Tour-turneringen efter omspil med sydafrikanske Christiaan Bezuidenhout. Han sluttede i ni slag under par.

