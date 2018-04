Jeff Winther og Thorbjørn Olesen blev begge noteret for adskillige birdies og bogeys ved Open de España.

Madrid. Golfspillerne Jeff Winther og Thorbjørn Olesen faldt en smule tilbage i feltet, da tredje runde af European Tour-turneringen Open de España blev spillet lørdag.

Danskerne, der lå på en delt niendeplads før runden, er henholdsvis delt nummer 17 og delt nummer 27 før søndagens afsluttende finalerunde.

Bedst gik det for Jeff Winther, der lørdag blev noteret for en runde i 71 slag, et under banens par.

Danskeren havde en omskiftelig dag, hvor han lavede fem birdies og fire bogeys.

Jeff Winther ligger samlet i 207 slag, ni slag under par.

Thorbjørn Olesen brugte 72 slag på runden og har samlet brugt 208 slag.

Også hans dag var op og ned med fem birdies og fem bogeys.

Open de España føres af ireren Paul Dunne i 199 slag.

/ritzau/