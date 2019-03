WGC Matchplay i Austin, Texas blev indledt med flotte sejre til Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard.

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen kunne næppe have drømt om en bedre start på WGC Matchplay.

Onsdag spillede de to danske golfspillere deres første af tre indledende gruppekampe i den amerikanske turnering, og både Bjerregaard og Olesen kunne gå i klubhuset med imponerende sejre over henholdsvis Justin Thomas og Webb Simpson.

De to amerikanere indtager henholdsvis verdensranglistens 5.- og 22.-plads, mens Bjerregaard og Olesen er nummer 52 og 47.

Thorbjørn Olesens sejr over Webb Simpson var en kendsgerning efter 17 ud af 18 huller på golfbanerne uden for byen Austin i delstaten Texas. Her førte danskeren med to, og så kunne han ikke indhentes af amerikaneren. Dermed lød sejrscifrene på 2 & 1.

Lucas Bjerregaard slog Justin Thomas med cifrene 3 & 2, da danskeren var tre foran efter 16. hul.

Dermed er de to danskere kommet godt fra land i hver deres gruppe.

Torsdag skal Thorbjørn Olesen op imod verdensranglistens nummer syv, italienske Francesco Molinari. Lucas Bjerregaard skal i sin gruppe møde amerikanske Keegan Bradley. Han indtager nummer 33 på verdensranglisten.

Når der spilles matchplay er det ikke det samlede antal slag på en runde af 18 huller, der afgør, hvem der vinder. I stedet spilles der hulspil, hvor det gælder om at bruge færrest slag på hvert hul.

WGC Matchplay skiller sig også ud, fordi de deltagende spillere i første omgang er opdelt i 16 grupper af fire spillere. Efter at alle har spillet mod hinanden inden for de respektive grupper, går de 16 gruppevindere videre til en knockoutfase.

Den samlede præmiepulje i turneringen er på 10,25 millioner dollar, der svarer til lidt over 68 millioner danske kroner.

