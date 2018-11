Thorbjørn Olesen fik en fin start på World Tour Championship i Dubai. Lucas Bjerregaard ligger sidst.

Det blev til en blandet dag for de to danske deltagere, da sæsonfinalen på European Tour, World Tour Championship, torsdag blev indledt på Jumeirah Golf Estates baner i Dubai.

Thorbjørn Olesen kom bedst fra start efter at have gået første runde i et enkelt slag under par, mens Lucas Bjerregaard måtte gå i klubhuset på en delt sidsteplads i fire slag over par.

Olesen startede godt og lavede tre birdies på de første 12 huller. 13. hul bød på en bogey, inden danskeren igen lavede en birdie på næstsidste hul.

Olesen lå til at kunne gå i klubhuset på en delt tiendeplads, men en dobbelt bogey på 18. og sidste hul sendte ham et stykke ned på førertavlen, så han inden fredagens anden runde ligger på en delt 28.-plads.

Bjerregaard fik en skidt start på torsdagens 18 huller. Inden for de første syv havde han således lavet fire bogeys. På tiende hul blev det til endnu en bogey, inden nordjyden fik lidt oprejsning med en birdie på 12. hul.

Ikke desto mindre ligger Lucas Bjerregaard nederst på førertavlen på en delt 59.-plads.

Bedst fra start i turneringen kom britiske Jordan Smith og spanske Adrian Otaegui. Begge spillere gik første runde i seks slag under par.

Sidste års vinder af sæsonfinalen, spanske Jon Rahm, ligger på en delt tredjeplads i fem slag under par.

Rory McIlroy, der tidligere på ugen meldte ud, at han næste år kun i meget begrænset omfang vil deltage på European Tour, ligger efter første runde på en delt tiendeplads i tre slag under par.

World Tour Championship er årets sidste turnering på European Tour og har en præmiepulje på lidt over 52 millioner danske kroner.

