Joachim B. Hansen ligger delt nummer seks, mens Lucas Bjerregaard ligger sidst i European Tour-turnering.

Danmark stiller med to golfspillere i European Tour-turneringen Nedbank Golf Challenge i Sydafrika, og de klarer sig vidt forskelligt, kan man roligt konstatere.

Mens Joachim B. Hansen blander sig i toppen, ligger Lucas Bjerregaard fortsat helt sidst efter fredagens anden runde.

Hansen rykkede fredag en plads op, så han nu er delt nummer seks i samlet fem slag under par. Han er seks slag efter den førende sydafrikaner, Zander Lombard.

Undervejs noterede Hansen sig seks birdies, men det blev også til to bogeys og en dobbeltbogey på vejen til runden i 70 slag, der svarer til to slag under par.

Lucas Bjerregaard klarede sig markant dårligere, selv om han løftede niveauet i forhold til torsdagens runde. Dog ikke nok til at komme væk fra sidstepladsen.

Bjerregaard brugte 75 slag efter skrækrunden i 81 slag torsdag. Tidligt på runden lavede han både tredobbelt bogey og dobbeltbogey, men siden fik han lidt bedre fat.

Der er intet cut i turneringen, så Bjerregaard har stadig mulighed for at pynte på sin score. Han er dog hele fem slag efter italieneren Andrea Pavan, der er næstsidst i stillingen.

