Martin Simonsen er før sidste runde den bedste dansker i European Tour-turneringen English Championship.

De danske golfspillere skiftes til at være med fremme i European Tour-turneringen English Championship.

I de første par runder var det Rasmus Højgaard, som imponerede og lå som bedste dansker, men nu er Martin Simonsen oppe at snuse til en topplacering.

Begge danskere har spillet stabilt i de første tre dage, men Martin Simonsen præsterer lige nu en anelse bedre med køllerne.

Lørdag gik 29-årige Martin Simonsen tredje runde i 66 slag - fem slag under banens par. Det rækker til en samlet placering som delt nummer seks i 14 slag under par.

Martin Simonsen har dog et stykke op til den førende engelske spiller, Andy Sullivan, som er syv slag bedre.

19-årige Rasmus Højgaard gik lørdagens runde i 69 slag - to slag under par - og er samlet 12 slag under par. Det er nok til en delt placering som nummer 16.

De øvrige danskere - Nicolai Højgaard, Joachim B. Hansen og Thorbjørn Olesen - befinder sig et stykke længere nede i feltet.

Søren Kjeldsen, Benjamin Poke og Thomas Bjørn klarede ikke cuttet til finalerunderne.

/ritzau/