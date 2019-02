Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen deler en flot niendeplads ved Australian Ladies Classic Bonville.

Danskerne Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen slutter på en delt niendeplads i Ladies European Tour-turneringen Australian Ladies Classic Bonville.

Nicole Broch Larsen brugte 71 slag på at nå rundt på de 18 huller i fjerde og sidste runde søndag. Det rækker til et slag under banens par og en samlet score på 287.

Nanna Koerstz Madsen brugte søndag et slag mere, således 72 slag i alt. Det rækker ligeledes til et slag under banens par og en samlet score på 287.

Norske Marianne Skarpnord vinder turneringen. Hun brugte 69 slag på søndagens runde og ender otte slag under par og med en samlet score på 280.

På en delt andenplads finder man spanske Nuria Iturrios og australske Hannah Green, mens man på en delt fjerdeplads finder svenske Daniela Holmqvist og australske Doey Choi.

Nanna Koerstz Madsen ligger på verdensranglistens 229.-plads. Nicole Broch Larsen er nummer 164.

/ritzau/