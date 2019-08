Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen gik begge første runde af British Open i par.

De to danske golfspillere Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen fik en jævn start på majorturneringen British Open.

Begge danskere gik første runde i 72 slag, hvilket også er banens par.

Dermed indtager de en delt 46.-plads af turneringens 144 spillere. Danskerne deler placeringen med 18 andre spillere.

Mest stabil var Nicole Broch Larsen. Hun lavede birdie på hul 1 og en bogey på hul 18. De 16 andre huller gik hun i par. Nanna Koerstz Madsen blev noteret for tre birdies og tre bogeys på sin runde.

De kommende tre dage skal danskerne forsøge at spille sig ind i turneringens topstrid.

Efter førstedagen føres British Open af sydafrikaneren Ashleigh Buhai. Hun gik første runde i syv slag under par på Woburn Golf Club i den engelske by Milton Keynes, der ligger nordvest for London. To spillere brugte et slag mere.

Siden 2013 har der været fem årlige majorturneringer på kvindesiden.

/ritzau/