Søren Kjeldsen, Jeff Winther og Tom Lewis brillerede lørdag ved at være syv slag under par på banen i Dubai.

De to danske golfspillere Søren Kjeldsen og Jeff Winther havde begge stor individuel succes, da tredje runde af European Tour-turneringen Dubai Desert Classic blev afviklet lørdag.

Hver især gik de banen rundt i syv slag under par, og derfor deler de to danskere titlen som lørdagens bedste sammen med englænderen Tom Lewis.

For Søren Kjeldsens vedkommende betyder den gode runde, at han vender tilbage til topfeltet i turneringen.

Efter første runde lå nordjyden delt nummer tre, men en skidt runde fredag sendte ham langt tilbage i feltet. Nu er han delt nummer ti før sidste runde.

- Jeg var meget frustreret i går (fredag, red.) aftes, og jeg klarede kun cuttet, fordi jeg puttede godt.

- Det er sgu da fuldstændig crazy (at det vendte igen, red.), siger Søren Kjeldsen til TV3 Sport efter runden med otte birdies og en enkelt bogey.

Sammenlagt har Jeff Winther brugt et enkelt slag mere, og det placerer ham som delt nummer 13.

De to danskere står samlet noteret for henholdsvis seks og fem slag under banens par efter de første tre runder. Kineseren Ashun Wu fører med en score i 11 slag under par før sidste runde.

Turneringen har fortsat også deltagelse af Joachim B. Hansen og Niklas Nørgaard Møller. De indtager dog beskedne placeringer som nummer 60 og 68 ud af turneringens tilbageværende 71 spillere.

Benjamin Poke og teenageren Rasmus Højgaard missede cuttet, mens rutinerede Thomas Bjørn trak sig under første runde i torsdags.

Thomas Bjørn vandt turneringen i 2001 efter en tæt duel med Tiger Woods, som danskeren overhalede på sidstedagen.

/ritzau/