Åbne golfbaner har de seneste dage vakt opsigt, og nu får Dansk Golf Union (DGU) opbakning fra et velkendt ansigt.

Den tidligere TV 2-vært Anders Sigdal, som nu er golfkommentator på GOLF TV, der sendes på Discoverys kanaler, bakker nemlig op om DGU's anbefaling om at lukke de danske golfbaner på grund af frygten for coronavirus.

»Vi er i en ekstraordinær situation, hvor der ikke er nogen, der skal skille sig ud eller prøve at lave egne regler. Det er et underligt signal at sende, synes jeg,« fortæller den 47-årige tv-vært til B.T.

De seneste dage er der trukket to fronter op mod hinanden internt i det danske golfmiljø, hvor DGU står på den ene side, mens op mod 25 af landets golfklubber står på den anden side, og den kamp gør bestemt ikke noget godt for golfsporten, mener Anders Sigdal.

47-årige Anders Sigdal. Foto: Esben Salling Vis mere 47-årige Anders Sigdal. Foto: Esben Salling

»Det er blevet en ærgerlig kamp, hvor nogen står fast på sin ret. Jeg synes, man skal passe på med at gøre skade på golfsportens image,« forklarer han og tilføjer:

»Tænk nu, hvis det ender med, at der kan spores smittespredning tilbage til en golfbane. Vi må leve med, at vi ikke kan tage en runde golf i øjeblikket. Det er vigtigere, at vi står sammen i det her samfund, og så må golf blive sekundært.«

Efter 30 år som golfspiller og med sit mangeårige job som golfkommentator har Anders Sigdal et stærkt kendskab til, hvad der rører sig i golfmiljøet, og han frygter, at debatten får konsekvenser i det danske miljø:

»Jeg håber ikke, det kommer til at gøre skade på golfsportens image. Min frygt er, at folk begynder at kigge skævt til golfmiljøet, hvis debatten varer ved i flere uger.«

Blåvandshuk Golfbane er lukket på grund af frygten for coronavirus. Foto: John Randeris Vis mere Blåvandshuk Golfbane er lukket på grund af frygten for coronavirus. Foto: John Randeris

Den kendte tv-vært kan dog godt forstå, at de danske golfentusiaster vil nyde det gode vejr og få tankerne væk fra den krise, som vi alle sammen befinder os i lige nu.

»Jeg er jo ikke læge, og jeg kan også godt forstå argumenterne for, at smittefaren på golfbanen måske ikke er så stor som andre steder, men vi bliver nødt til at stå sammen.«

Lørdag kunne B.T. fortælle, at nogle golfklubber har valgt at holde deres baner åbne til trods for klare anbefalinger fra Dansk Golf Union om at gøre det modsatte.

»Vi forstår godt, at folk gerne vil ud og spille golf, men da myndighederne har anbefalet, at man bliver hjemme og ikke har fysisk kontakt med andre uden en sikkerhedsafstand på to meter, så mener vi stadig, der er en smitterisiko på golfbanerne,« fortalte Lars Broch Christensen, formand i DGU, fordi han er ked af, at nogle golfklubber vælger at se stort på unionens anbefaling.

Henne Golfklub har stadig åbne golfbaner. Foto: John Randeris Vis mere Henne Golfklub har stadig åbne golfbaner. Foto: John Randeris

En af de klubber, der holder åbent, er Henne Golfklub i Vestjylland. Her forklarede klubbens formand, Benny Franz, at de har valgt at holde deres baner åbne, fordi det må være op til folk selv, om de vil benytte faciliteterne.

»Vi har valgt at holde åbent, fordi vi ikke synes, vi skal bestemme, om folk vil spille eller ej. Vi følger til fulde myndighedernes anbefalinger, men de har ikke meddelt os, at vi skal holde lukket,« siger han og slår fast, at folk kommer i grupper på maksimalt fire personer, ligesom der også er håndsprit til rådighed.

Debatten har skabt frustration hos Flemming Astrup, der er ejer af Golfpromote, som blandt andet står bag ECCO Tour og Made in Denmark, og søndag uddybede han sine frustrationer i et interview.

Efterfølgende kunne B.T. ligeledes fortælle, at en lang række af de danske golfstjerner er kommet med et fælles opråb til danske golfklubber i en samlet udtalelse:

Golfstjernerne bag udtalelsen Thomas Bjørn, golfspiller

Lucas Bjerregaard, golfspiller

Søren Kjeldsen, golfspiller

Thomas Nielsen, Himmerland & Made in Denmark

Mark Bering, Himmerland Golf & Spa Resort

Flemming Astrup, Made in Denmark & ECCO Tour

Lasse Jensen, golfspiller

Jeff Winther, golfspiller

Benjamin Poke, golfspiller

Joachim B. Hansen, golfspiller

Morten Ørum Madsen, golfspiller

'Det er vigtigt, at vi i fællesskab passer på golfens image, og der er en enorm signalværdi i, at danske golfspillere og klubber optræder solidarisk. Lad os nu stå sammen og få dansk golf sikkert ud på den anden side. Tænk på fremtiden. Lyt til DGU. Bliv hjemme!'

Ifølge Dansk Golf Union følger omtrent 75 procent af golfklubberne anbefalingerne og holder lukket, mens 15 procent stadig holder åbent for spil – enkelte klubber dog kun for egne medlemmer. De sidste 10 procent har endnu ikke taget stilling.