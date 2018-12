Lee Westwood missede turneringssejren i Made in Denmark i år, men golfstjernen kommer tilbage i 2019.

Den engelske golfspiller Lee Westwood deltager i 2019 for andet år i træk i turneringen Made in Denmark.

Det oplyser den danske turnering søndag på sin hjemmeside.

Den 45-årige englænder hører til blandt golfsportens største navne med 24 sejre på European Tour.

Westwood har desuden været nummer et på verdensranglisten fordelt over to omgange, og hele ni gange har han været udtaget til det europæiske hold i Ryder Cup-dysten mellem Europa og USA.

I år var Lee Westwood tæt på at vinde Made in Denmark, hvor fire spillere til sidst var i omspil om sejren. Westwood sluttede på tredjepladsen, mens landsmanden Matthew Wallace vandt.

Danmarks største golfnavn gennem tiden, Thomas Bjørn, ser frem til at kæmpe mod vennen Westwood i Made in Denmark, der i 2019 er flyttet fra Silkeborg til Gatten i Himmerland.

- Lee er en fantastisk fyr og en af de bedste europæiske golfspillere nogensinde.

- Han er en sand legende, så det glæder mig meget, at han igen er klar til at bakke op om Made in Denmark, fortæller Thomas Bjørn til golfturneringens hjemmeside.

Made in Denmark spilles fra 23. til 26 maj i Himmerland.

/ritzau/