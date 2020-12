De tre danske deltagere var langt fra de bedste på første runde af US Women's Open.

De bedste kvindelige danske golfspillere er tilsyneladende kommet i menneskehænder i årets sidste majorturnering.

Man skal således langt ned ad resultatlisten for første runde af US Women's Open for at finde turneringens tre danske deltagere, der alle har fået en tung start.

Den formstærke Emily Kristine Pedersen gik fire slag over par i sin første runde på banen i Houston, Texas. Det var syv slag dårligere end den gruppe af spillere, der på det tidspunkt delte førstepladsen.

24-årige Pedersen er ellers kommet ind til turneringen med selvtillid fra en forrygende måned med tre sejre i træk på European Tour.

Men hun har fået sin sag for i det skrappe selskab med verdens allerbedste spillere.

Det samme gælder de øvrige to danske deltagere. Nanna Koerstz Madsen gik også fire slag over par, mens Nicole Broch Larsen var to slag dårligere.

Danskertrioen befinder sig uden for top-100, på et tidspunkt hvor en række spillere fortsat mangler at færdigspille første runde.

/ritzau/