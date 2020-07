Rasmus Højgaard er to slag fra førstepladsen i British Masters inden sidste runde lørdag.

Det begynder mere og mere at ligne et topresultat for golfspilleren Rasmus Højgaard i European Tour-turneringen British Masters.

Det 19-årige stortalent er efter en tredje runde i fem slag under par fortsat helt med fremme.

Højgaard er på en samlet tredjeplads to slag efter førende Renato Paratore og et enkelt efter Justin Harding, som er nummer to.

Længe lå danskeren på en delt førsteplads, men fik en ærgerlig afslutning på runden, da han lavede en bogey på 18. og sidste hul.

Det var blot Højgaards anden bogey i turneringen, hvor hans score i de første tre runder lyder på 66, 67 og 66 slag. Sammenlagt er han 14 slag under par.

British Masters er den første turnering på European Tour siden begyndelsen af marts, og hele syv danske spillere var til start på førstedagen.

Fire af dem klarede cuttet til finalerunderne, men hverken Benjamin Poke, Jeff Winther eller Joachim B. Hansen spiller nogen rolle i kampen om topplaceringerne.

Det gør Rasmus Højgaard til gengæld med sine foreløbig 16 birdies i turneringen, der bliver spillet på Close House-banen i Newcastle-upon-Tyne.

Selv om han stadig er teenager, har Højgaard allerede en European Tour-sejr på sit cv. Den kom i december sidste år, hvor han var bedst i Mauritius Open.

Også ved den lejlighed var Renato Paratore en af hans hårdeste rivaler.

/ritzau/