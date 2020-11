Emily Kristine Pedersen.

Det navn er for en del danskere et ukendt navn. Ikke desto mindre er hun lige nu Europas bedste kvindelige golfspiller.

Den titel kunne den 24-årige golfspiller føje til sit cv, da hun i weekenden blev samlet vinder af kvindernes European Tour. Men vejen dertil har bestemt ikke været nem for Emily.

Vi spoler tiden tilbage til 2017. Her deltog Emily i Solheim Cup, en turnering, hvor man bliver udtaget til at spille.

Men Emily Pedersen præsterede ikke, og det endte med, at flere kolleger tæt på Emily udtalte, at hun slet ikke fortjente at være der.

Lige der faldt Emily Pedersens verden sammen. Midt i drømmen om at blive en af verdens bedste golfspillere:

»Det ramte mig virkelig, og jeg tror også, at det var noget af det, der var med til, at jeg begyndte at lægge ekstra meget pres på mig selv i forhold til, at nu skulle jeg bevise mig selv. Mere end det bare handlede om, at jeg skulle udvikle mig og blive en bedre golfspiller,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg var meget langt nede, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, at jeg aldrig ville komme igennem det.«

Nedturen fortsatte for Emily, og i 2018 besluttede hun sig for at søge hjælp hos en psykolog.

»Jeg begyndte at se en psykolog i 2018. Jeg kunne ikke rigtig adskille det at være golfspiller og det at være menneske. Golfen fyldte lige pludselig alt for mig. Styrede, hvordan jeg havde det, også når jeg ikke spillede golf. Så jeg skulle lære at adskille de to ting.«

Psykolgen hjalp Emily Pedersen med at kunne skille golf-Emily og private-Emily fra hinanden. Til det fik hun massiv opbakning fra menneskerne omkring hende:

»Hele mit trænerteam omkring mig og min familie og venner blev ved med at tro på mig og sagde, at det hele nok skulle blive godt igen. Det har også gjort, at jeg har haft et godt sikkerhedsnet, og det har helt sikkert hjulpet mig til ikke at droppe golfen fuldstændig.«

For det var Emily nemlig meget tæt på at gøre i slutningen af 2019, hvor hun overvejede at søge ind på et studie.

I 2019 missede hun nemlig kvalifikationen til at spille på højeste plan – den amerikanske LPGA-tour:

»Lige der syntes jeg, at det var svært. Men det med at søge ind på et studie blev heldigvis ikke til noget, og det er jeg i dag glad for, at det ikke gjorde,« griner den succesrige dansker.

Heldigvis fik hun vendt modstand til noget godt, og nu bruger Emily sine erfaringer til at lære fra sig:

»Jeg er en del af Dansk Golfunion, hvor vi har en masse træningslejre, og her er der mange unge i alderen 13-15 år, der spørger mig, hvordan det har været at gå igennem den her nedtur. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man forbereder sig på, at man kommer til at møde modgang. Det bliver ikke bare en leg, og jeg er super glad for, at jeg måske kan vise, at man godt kan komme igennem det,« fortæller Emily og fortsætter:

»Så jeg håber, det kan være inspirerende og motiverende for de unge, der rammer ind i en dårlig periode på et tidspunkt. Det er ikke umuligt at komme igennem det. Selv om det kommer til at tage hårdt på en. For det gør det. Men det har modnet mig på en måde, det har gjort mig mere klar til at møde modstand – også på banen,« afslutter Emily Pedersen, der nu drømmer om at ligge i toppen af verdensranglisten og om en plads ved OL.