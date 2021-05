Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen sluttede turnering i Thailand på en delt 17.-plads.

Golfturneringen Honda LPGA Thailand sluttede kedeligt for turneringens tre danske spillere.

De første par runder havde ellers givet håb om et dansk topresultat, men efter søndagens afsluttende runde er der ikke for alvor grund til at juble med armene i vejret.

Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen sluttede turneringen som de bedste danskere. Duoen er blandt de i alt seks spillere, som deler 17.-pladsen efter en samlet score i 13 slag under par.

Midtvejs i turneringen lå Nanna Koerstz Madsen ellers delt nummer fire. På det tidspunkt var også Nicole Broch Larsen i betragtning til en topplacering, men hun endte med at slutte som dårligste dansker på golfbanen lige øst for Pattaya.

Nicole Broch Larsen sluttede som en af fem spillere på en delt 34.-plads.

Turneringen blev vundet af hjemmebanehåbet Ariya Jutanugarn, der rundede en god uge af med en fantomrunde i ni slag under par. Hun får dermed den største bid af præmiepuljen, der samlet for hele turneringen er på 9,9 millioner kroner.

Turneringen er en del af den amerikanske LPGA Tour. 2021-sæsonen på Ladies European Tour begynder i næste uge med en turnering i Sydafrika.

/ritzau/