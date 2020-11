Emily Kristine Pedersen er Danmarks nye golftalent, og hun kan nu kalde sig for Europas bedste kvindelige golfspiller.

I en alder af blot 24 år vandt hun tidligere i november Ladies European Tour-turneringen i Saudi-Arabien, og med det fulgte også en stor pengepræmie på godt en million danske kroner.

Men for Emily Kristine Pedersen er det ikke penge, som hun kan lægge direkte ned i lommen:

»Det er da dejligt at vinde de her penge, men nu har jeg har også haft nogle penge, som jeg har lånt, der skulle betales tilbage i de seneste to år. Og dem har jeg kunnet betale tilbage nu. Det er dejligt at kunne få gjort det,« fortæller Emily Kristine Pedersen til B.T. og fortsætter:

»Og så er der jo enormt mange udgifter ved at spille. Udgifterne ligger på omkring 500.000 til en million på et år. Der er meget af det, der også går til omkostningerne.«

Emily Kristine Pedersen fortæller, at hun selv betaler flybilletter, hoteller, trænere og sin caddy.

Derudover forklarer hun, at hun ingen løn får – så det er altså kun, når hun vinder turneringer, at der kommer penge ind på kontoen.

Heldigvis for golftalentet har hun nogle gode forældre, som gerne hjælper til:

»Mine forældre har betydet alt. Jeg ville slet ikke kunne være, hvor jeg er i dag, hvis det ikke havde været for dem. De har både støttet mig økonomisk, men også på alle mulige andre måder, og sagt, at jeg bare skulle give den fuld gas med alt det her.«

Det at spille golf har også sine omkostninger på det personlige plan. Man rejser meget, og det er Emily Kristine Pedersens rejseplan et levende bevis på. Da B.T. fanger hende på telefonen, sidder hun i Spanien og gør sig klar til at spille sin næste turnering.

Det betyder også, at hun går glip af meget herhjemme i Danmark:

»Det hårdeste er at gå glip af fødselsdage, eller når folk bliver færdiguddannet, bliver studenter og sådan nogle ting. Det er det sværeste at misse. Jeg har ikke så meget imod at misse byture på den måde. Det skal jeg nok komme til. Det kan jeg stadig gøre, når jeg er færdig. At misse de ting, der er betydningsfulde, det er helt klart det, der er sværest,« fortæller Emily Kristine Pedersen.

Men hun har ikke tænkt sig at lægge golfen på hylden. Hun drømmer stadig stort for fremtiden:

»Først og fremmest vil jeg gerne tilbage og spille på et legat. Og så vil jeg gerne vinde majors og ligge helt i toppen af verden nogle år i træk,« siger Emily Kristine Pedersen og fortsætter:

»OL er en mulighed, men fordi jeg ikke spiller ovre i USA, som Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen gør, har jeg ikke samme mulighed for at tjene point. Så jeg skal spille ekstra godt her i Europa. Men det er stadig en mulighed, og jeg vil rigtig gerne. Men jeg ved også, at det er sværere for mig at tjene point, fordi jeg ikke spiller på det højeste niveau lige nu,« afslutter Emily Kristine Madsen.