Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen kan rejse hjem fra Italian Open med karrierens femte European Tour-sejr i bagagen.

Den 28-årige nordsjællænder gik søndagens sidste runde i syv slag under par, og det rakte til at holde italieneren Francesco Molinari bag sig i en spændende afslutning.

Olesen og Molinari gik ind til sidste runde side om side på en delt andenplads efter englænderen Lee Slattery.

På banen ved Gardasøen kunne Slattery dog ikke helt følge op på lørdagens fantomrunde i 62 slag, og han begyndte snart at halte lidt efter den danskitalienske duo.

Efter at have delt førstepladsen med Olesen gik det dog galt for Molinari på 17.- og næstsidste hul, hvor han måtte notere en bogey.

Thorbjørn Olesens sejr i Italian Open var den danske golfstjernes femte European Tour-sejr.

Det åbnede porten til sejren på vid gab for Thorbjørn Olesen, der førte med et slag, inden han skulle ud på sine to sidste huller.

Med dagens syvende birdie bragte danskeren sig to slag i front inden sidste hul, og da begyndte det for alvor at dufte af en sejr.

Molinari gjorde dog sit til at bevare spændingen ved at lave en birdie på sidste hul. Det tvang Olesen til mindst at gå 18. hul i par, men danskeren stod for presset og sikrede sig sejren.

Det er Thorbjørn Olesens femte European Tour-triumf. Han vandt senest i Turkish Open november 2016.

Yderligere to danske spillere var i aktion i finaleweekenden, men hverken Søren Kjeldsen eller Lucas Bjerregaard kunne gøre sig gældende i den sjove ende.

Kjeldsen sluttede som nummer 42 i ni slag under par. Bjerregaard måtte nøjes med en placering som nummer 71.

