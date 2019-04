Danske Lucas Bjerregaard fik både en forrygende og en forfærdelig oplevelse i sin debut i den store Masters-turnering.

Den 27-årige golfspiller gik banen i to slag under par og var faktisk undervejs kortvarigt alene i spidsen - selvom det selvfølgelig er tidligt i turneringen.

På fjerde hul fik Lucas Bjerregaard en double bogey, og det skete efter en ulykkelig hændelse.

Her slog Lucas Bjerregaard sit tee-slag for langt til højre, og både han og caddien råbte ned af banens fjerde hul, men en kvinde fik ikke flyttet sig i tide.

Lucas Bjerregaard og caddien Jonathan Smart ser til fra fjerde tee. Foto: BRIAN SNYDER

Hun blev desværre ramt i hovedet af Bjerregaards bold.

»Det er ikke sjovt. Det gør ondt. Der var masser af blod. Det har jeg ikke prøvet før, og det var ikke rart.«

»Jeg har fået at vide, at hun klarer sig okay, og hun virker til at være i rimelig god... ja. Det var træls,« siger Lucas Bjerregaard i et interview med TV3 Sport, som du kan se øverst i artiklen.

Nordjyden kom sig dog fint og spillede flot golf resten af dagen på banen i Augusta og kom i klubhuset et slag efter de førende. Han kan dog blive overhalet af flere spillere torsdag nat dansk tid.

Lucas Bjerregaard spiller i år sin første Masters på den notorisk svære bane i Augusta, Georgia.

Han kommer ind til turneringen med en halvsløj turnering i rygsækken, men i marts var der jubel hos den 27-årige nordjyde, der havde præsteret flot til WGC Match Play.

Her slog han blandt andet Justin Thomas i gruppespillet, mens han slog svenske Henrik Stenson i 1/8-finalen og den levende legende Tiger Woods i kvartfinalen.

Bjerregaard tabte både semifinalen til amerikanske Matt Kuchar og bronzekampen til italienske Francesco Molinari.