Golfspilleren Sebastian Cappelen har fået en flot start på 2020-sæsonen i USA, hvor turneringsmodstanderne eksempelvis har heddet Rory McIlroy og Tiger Woods.

Resultaterne har været så gode, at den 29-årige dansker har tjent over 2,5 millioner kroner, mens han har en mulighed for at repræsentere Danmark, når golf igen er på OL-programmet til sommer i Tokyo.

Og 29-årige Sebastian Cappelen er bevidst om, at det går ham godt på den anden side af Atlanten. Det siger han til B.T.

»Jeg ville være meget beæret, og jeg har da tænkt på det. Men det kræver gode resultater, så jeg må tage en turnering ad gangen.«

Sebastian Cappelen har tjent over to millioner kroner i 2020-sæsonen. Foto: Jared C. Tilton Vis mere Sebastian Cappelen har tjent over to millioner kroner i 2020-sæsonen. Foto: Jared C. Tilton

Lucas Bjerregaard, Thorbjørn Olesen, Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen og Jeff Winther er lige foran Sebastian Cappelen i OL-køen, men meget kan ændre sig de kommende måneder, hvor flere store turneringer spilles.

Dertil skal man huske, at Thorbjørn Olesen ikke spiller turneringer for tiden, fordi retssagen fra sidste sommers flyskandale stadig ikke er afsluttet.

Sebastian Cappelen bor med sin kone i Florida. De har lavet en aftale, der gør det muligt for ham at satse på golfen.

»Hun er meget opbakkende. Vi har lavet en aftale, der hedder, at vi satser på golfen de kommende år. Men derefter vil fokusset selvfølgelig være på familien. Vi vil gerne have børn.«

Sebastian Cappelen øjner en OL-deltagelse for Danmark. Foto: Michael Reaves Vis mere Sebastian Cappelen øjner en OL-deltagelse for Danmark. Foto: Michael Reaves

Golfspillerens bedste resultat i 2020 var en sjetteplads i turneringen The American Express. Ugen efter førte Sebastian Cappelen Farmers Insurance Open efter de første 18 huller. Her sluttede han som nummer 21.

Det højeste niveau i USA er PGA Touren. Det er første gang, at Sebastian Cappelen spiller fast på touren i år. Derfor er det vigtigste mål også at gøre det i 2021.

»Lige nu gælder det om at fastholde rettigheden til at spille med alle stjernerne. Jeg tager en turnering ad gangen, og hvis resultaterne er gode nok, så kommer OL måske helt af sig selv.«

Danmark kan maksimalt få to mandlige golfspillere med til Tokyo. Spillerne kan indtjene point indtil 22. juni. Sebastian Cappelen behøver et stort resultat eller to for at have en mulighed.