Golfspilleren Nicole Broch Larsen ligger delt nummer 31 i British Open. Nanna Koerstz Madsen missede cuttet.

Det var op og ned for de to danske deltagere på andendagen af kvindernes British Open i golf.

Nicole Broch Larsen spillede sig frem i stillingen, mens Nanna Koerstz Madsen havde en skidt dag og missede cuttet.

Begge spillere havde åbnet turneringen med en runde i par og lå delt nummer 46 efter førstedagen.

Den placering forbedrede Nicole Broch Larsen på andendagen i Milton Keynes, da hun gik runden i to slag under par efter at have lavet tre birdies og en enkelt bogey. Dermed er hun nu delt nummer 31 sammen med fire andre spillere.

Det bliver dog svært for den 26-årige dansker at vinde turneringen. Hun er nemlig ti slag efter førende Ashleigh Buhai fra Sydafrika, der har tre slag ned til nærmeste forfølger.

Allerede nu står det klart, at Nanna Koerstz Madsen ikke kommer til at levere et topresultat i majorturneringen på Woburn Golf Club. Hun missede cuttet og må ufrivilligt holde weekend efter en forfærdelig runde i syv slag over par.

Værst gik det på hul 12, hvor hun lavede en femdobbelt bogey.

Siden 2013 har der været fem årlige majorturneringer på kvindesiden.

