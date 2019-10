Nanna Koerstz Madsen forbedrer sin placering med 67 pladser efter runde med syv birdies og en eagle.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen er på 32.-pladsen efter de to første runder af denne uges LPGA-turnering i Texas.

Efter første runde torsdag var hun placeret som nummer 99.

Danskeren stod for en af fredagens bedste runder med en score på 66 slag. Det er fem slag under banens par, og dermed er hun samlet to slag under, efter en første runde i 74 slag.

Fredagens scorekort indeholdt hele syv birdies og en eagle, men også to bogeys og en dobbeltbogey.

Nanna Koerstz Madsens bedste placering på den amerikanske tour i denne sæson er en andenplads.

Feltets anden dansker, Nicole Broch Larsen, formåede ikke at kvalificere sig til weekendens finalerunder. Hun slutter i samlet otte slag over par. Cuttet blev sat ved to slag over par.

Tre spillere deler førstepladsen i turneringen i Texas med ni slag under par.

