Benjamin Poke har leveret to gode runder i European Tour-turneringen i Australien og holder sig til i toppen.

Der kan være et godt resultat på vej i Australien for golfspilleren Benjamin Poke i European Tour-turneringen Handa Vic Open.

Med en runde i fem slag under par avancerede Benjamin Poke 17 pladser og indtager nu en delt placering som nummer 13.

Samlet er Benjamin Poke ni slag under par, efter at han torsdag gik en runde i fire slag under par.

Fredag leverede 28-årige Benjamin Poke tre birdies og en enkelt eagle, hvilket gav en flot runde i 67 slag.

Benjamin Poke er den eneste dansker, der deltager i turneringen, og det er den første sæson, hvor han er med på European Tour.

Der er tale om et meget tæt og jævnbyrdigt felt i og omkring top-10, mens Benjamin Poke er et godt stykke fra nummer et - helt præcist fem slag.

Franskmanden Robin Sciot-Siegrist fører turneringen i hele 14 slag under par.

Fredag var Robin Sciot-Siegrist helt ustyrlig med en runde i blot 64 slag - otte slag under banens par.

Efter franskmanden følger en række australske spillere på anden- og tredjepladsen.

Finalerunderne spilles lørdag og søndag.

/ritzau/